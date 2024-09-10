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Şehit Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün Ailesine Acı Haber Ulaştı

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İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün şehadet haberi Malatya'daki ailesine iletildi. Evli ve iki çocuk babası olan Kökcü'nün cenazesi, yarın Malatya Şehir Mezarlığı'nda askeri törenle defnedilecek.

İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştırıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde oturan Kökcü'nün kız kardeşi Sonay Çırak'a şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya büyükşehir belediyesi itfaiye personelince Türk bayrağı asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan, anne ve babası yıllar önce vefat eden Kökcü'nün cenazesi yarın Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınacak ikindi namazının ardından askeri törenle defnedilecek.

İzmir'in Menemen ilçesindeki 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

malatya Savunma Güncel İzmir

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