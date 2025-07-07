Şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, memleketi Ordu'ya getirildi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gönderildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Fatma Obi, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Atlaş ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Obi'nin naaşının, askerlerin omzunda cenaze nakil aracına taşındığı törende, annesi Fatma Obi ile kardeşlerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Uzman Çavuş Kani Obi'nin naaşı, cenaze nakil aracıyla toprağa verileceği Korgan ilçesine götürüldü.

Şehit Obi'nin cenazesi, yarın Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.