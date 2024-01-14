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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu Giresun'da defnedildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'da toprağa verildi. Şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar törene katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, Giresun'da toprağa verildi.

Görele Devlet Hastanesi'nden alınan 30 yaşındaki Köroğlu'nun naaşı, Görele Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada şehidin babası Şerif Ali ve annesi Fatma Köroğlu'nu yakınları teskin etti.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından şehit Köroğlu'nun naaşı, ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Köroğlu'nun bekar ve 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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