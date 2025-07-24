Şehit Üsteğmen Özsu'nun naaşı memleketi Edirne'ye gönderildi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun cenazesi, memleketi Edirne'ye gönderildi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'nun cenazesi, memleketi Edirne'ye gönderildi.
Şehit Özsu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'ndaki otopsinin ardından askeri yetkililer tarafından alınarak Malatya Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, törenin ardından Edirne'ye uğurlandı.
Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, askeri yetkililer ve kurum amirleri katıldı.
Dün Akçadağ ilçesinde meydana gelen askeri araç kazası sonucu Üsteğmen Tuğrul Özsu şehit olmuş, Uzman Çavuş İbrahim Göz yaralanmıştı.