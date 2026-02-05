Haberler

Şehit Ufuk Deniz Tosya'da kabri başında anıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz kabri başında anıldı.

Van'da 2020 yılında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti Tosya İlçe Başkan Vekili Burak Seçgin, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
