Üye Girişi
Haberler

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Tören Düzenlendi

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Tören Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de 26 suç kaydı olan Yunus Emre Geçti tarafından açılan ateşle başından vurularak şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yılmaz, memleketi Sivas'a uğurlanmak üzere gönderildi. 1 yıllık polis olan Yılmaz, düdullu polis merkezi görevinde, firari şüpheliyi yakalamaya çalışırken hayatını kaybetti.

ÜMRANİYE'de 26 suç kaydı olan Yunus Emre Geçti (19) tarafından açılan ateşle başından vurularak şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezi ekiplerince motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. 26 farklı suç kaydı olan şüphelinin yakalanması için karakolda görevli polisler peşinden gitti. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli kendisini gözaltına almak isteyen polislere zorlu çıkardı. Yunus Emre Geçti ve polisler arasında yaşanan arbede de polis memurlarından birinin silahını alan şüpheli ateş etmeye başladı. Polis memuru Şeyda Yılmaz'da şüpheliye karşı ateş açtı ancak Geçti'nin kurşunlardan biri Yılmaz'ın başına isabet etti. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar Yılmaz ile diğer polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile şüphelinin annesine de isabet etti. 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Şeyda Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için tören düzenlendi. Törene, şehidin polis memuru olan eşi Semih Yılmaz ile aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin meslektaşları katıldı. Şehidin eşi Semih Yılmaz'ı emniyet müdürü Aktaş teselli etti.

'1 YILLIK POLİSTİ'

İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polisin özgeçmişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısa bir konuşma yaptı. Aktaş konuşmasında, "Ve kahraman Şehidimiz Şeyda'mız yaklaşık 1 yıllık polisti. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı, kutsal vatan toprağının dört bir köşesinde görev yapmak için yemin etmişti. Şeyda kızımız, 22 Eylül günü, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkez Amirliğinde görevi esnasında iken, firar eden şahsı yakalamak amacı ile yapılan çalışma esnasında, kaçan şahıs ile girdiği kahramanca mücadele neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın faili şahıs kısa sürede yaralı olarak ele geçirilmiştir. Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Şehidimizin değerli ailesi; bugün, yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin" ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİ SİVAS'A GÖNDERİLDİ

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Şehit polis memuru Yılmaz, baba ocağı Sivas'ta bugün Merkez Ayyıldız Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik İstanbul Ümraniye 3-sayfa Güncel Sivas Tören Polis Olay Suç

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı? Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });