Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Tören Düzenlendi

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezi ekiplerince motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli, karakolun bahçesinde ailesiyle görüştüğü sırada duvardan atlayarak kaçmaya çalıştı. 26 farklı suç kaydı olan şüphelinin yakalanması için karakolda görevli polisler peşinden gitti. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan şüpheli kendisini gözaltına almak isteyen polislere zorlu çıkardı. Yunus Emre Geçti ve polisler arasında yaşanan arbede de polis memurlarından birinin silahını alan şüpheli ateş etmeye başladı. Polis memuru Şeyda Yılmaz'da şüpheliye karşı ateş açtı ancak Geçti'nin kurşunlardan biri Yılmaz'ın başına isabet etti. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar Yılmaz ile diğer polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ile şüphelinin annesine de isabet etti. 3 yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Şeyda Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde şehit polis memuru Şeyda Yılmaz için tören düzenlendi. Törene, şehidin polis memuru olan eşi Semih Yılmaz ile aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin meslektaşları katıldı. Şehidin eşi Semih Yılmaz'ı emniyet müdürü Aktaş teselli etti.

'1 YILLIK POLİSTİ'

İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polisin özgeçmişi ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısa bir konuşma yaptı. Aktaş konuşmasında, "Ve kahraman Şehidimiz Şeyda'mız yaklaşık 1 yıllık polisti. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı, kutsal vatan toprağının dört bir köşesinde görev yapmak için yemin etmişti. Şeyda kızımız, 22 Eylül günü, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkez Amirliğinde görevi esnasında iken, firar eden şahsı yakalamak amacı ile yapılan çalışma esnasında, kaçan şahıs ile girdiği kahramanca mücadele neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın faili şahıs kısa sürede yaralı olarak ele geçirilmiştir. Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Şehidimizin değerli ailesi; bugün, yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabırlar versin" ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİ SİVAS'A GÖNDERİLDİ

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi. Şehit polis memuru Yılmaz, baba ocağı Sivas'ta bugün Merkez Ayyıldız Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.