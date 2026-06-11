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Şehit Komiser Yardımcısı Selim Sarıkaya Kabri Başında Anıldı

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Deprem sonrası Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya kabri başında anıldı.

Deprem sonrası Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya kabri başında anıldı.

Şehadetinin 3. yılı dolayısıyla Kırklareli Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

Ardından Vali Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir ile Müftü Yardımcısı Nurettin Güneş tarafından şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Vali Turan, vatanın birliği, milletin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, şükran ve minnetle yad ettiklerini belirterek, şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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