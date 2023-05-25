Şehit Savcı Yılmaz Acar'ın ismi Kastamonu Adliyesi'ndeki konferans salonuna verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1992 yılında terör örgütü tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar'ın ismi, Kastamonu Adliyesi'ndeki konferans salonuna verildi. Salonun açılışına Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer adliye çalışanları ile şehit savcının ailesi katıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 1992 yılında terör örgütü tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar'ın ismi, Kastamonu Adliyesi'ndeki konferans salonuna verildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 1992 yılında silahlı terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar'ın adı, memleketi Kastamonu'da yaşatılacak. Şehit Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar'ın ismi, Kastamonu Adliyesi'ndeki konferans salonuna verildi. Şehit Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar Konferans Salonu'nun açılışına Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Reisi Mehmet Keskin, Baro Başkanı Özgür Demir, Kastamonu Adliyesi'nde görevli hakimler ve savcılar ile Şehit Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar'ın ailesi katılım sağladı.

"İnşallah burayı kullanan her vatandaşımız şehidimize Fatiha gönderecektir"

Şehit Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar Konferans Salonu'nun açılışında konuşan Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, "Ailenin başvurusunu Bakanlığımız uygun gördü. Biz de şeref duyduk, gurur duyduk. Konferans salonumuz en yoğun, en işlek kullandığımız birimimiz. İnşallah burayı kullanan, dışarıdan gelen her vatandaşımız da şehidimize bir Fatiha gönderecektir diye umuyoruz. Şehidimiz Yılmaz Acar'a Allah'tan rahmet, ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir ise, "Şehit Cumhuriyet Savcımızın ruhu şad olsun. İsmini burada yaşatma kararı alan kıymetli yöneticilerimize de ben teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehit Yılmaz Acar'ın ailesinden teşekkür

Şehit Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar'ın ailesi de anlamlı isim takdiminden dolayı Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan'a, Yazı İşleri Müdürü Tevfik Cabbar ve adliye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından salonun açılış kurdelesi kesildi. - KASTAMONU