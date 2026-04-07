Başakşehir'de Polis Memuru Seçkin Yalçın Şehit Oldu

İstanbul Başakşehir'de polisleri taşıyan servis aracının kazasında ağır yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Cenazesi, memleketi Elazığ'a getirildi ve burada törenle karşılandı.

İSTANBUL Başakşehir'de polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın'ın (36) cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a getirildi.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir- Habipler bağlantı yolunda 30 Mart'ta meydana gelen kazada, polisleri taşıyan 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada polis memuru Mustafa Aydın şehit olurken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Seçkin Yalçın ise 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, 5 Nisan Pazar günü şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Seçkin Yalçın'ın cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen törenin ardından 20.50 uçağıyla memleketi Elazığ'a uğurlandı. Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine şehidin ailesi, Vali Numan Hatipoğlu, kent protokolü, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Dualar eşliğinde karşılanan şehidin cenazesi, salı günü öğle namazını müteakip Elazığ İmam-ı Azam Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Keban ilçesi Akçatepe Köyü'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
