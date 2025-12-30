Şehit Polis Memuru Yasin Koçyiğit, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

(ANKARA) - Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Yalova'da düzenlenen törenin ardından Şereflikoçhisar İmam Hatip Okulları Tatbikat Camisi'ne getirildi.

Şehit için burada düzenlenen cenaze törenine; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Ankara Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.