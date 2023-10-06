Şehit polis memuru Şimşek, memleketine uğurlandı
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Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında şehit olan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli başpolis Hüseyin Şimşek, memleketi İzmir'e uğurlandı.
Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışında şehit olan Suriye Görev Gücü'nde görevli kıdemli başpolis Hüseyin Şimşek, memleketi İzmir'e uğurlandı.
Şehit Şimşek'in naaşı cenaze aracıyla Gaziantep Havalimanı'na getirildi.
Burada düzenlenen törene şehidin yakınları, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.
Özel harekat polislerinin omuzlarında taşıdığı Türk bayrağına sarılı tabut, tekbirler eşliğinde uçağa götürüldü.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edilmesinin ardından, şehidin naaşı askeri uçakla İzmir'e gönderildi.
Dün Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye Dabık Üst Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz ateşinde yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde şehit olmuştu.