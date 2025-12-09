Uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memuru Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da uyuşturucu operasyonu sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak (27), memleketi Samsun 'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesi, dün yapılan törenin ardından uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, dualarla uçaktan alınıp cenaze aracıyla Ladik ilçesine götürüldü.

BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI

Şehit polis Emre Albayrak'ın cenazesi bugün tören için önce Ladik ilçesi Arnavutlar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Avcı Sultan Mehmet Merkez Camisi'ne götürüldü. Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Özel Harekat Daire Başkanı Ünsal Hayal, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar ile siyasi partilerin milletvekilleri, il başkanları, emniyet personeli, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şehidin eşi İrem, annesi Aslıhan, babası Ramazan, kardeşleri Ertuğrul ve Sevda Albayrak'ın cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. 4 Eylül 2011'de Tunceli'nin Alibaba Mahallesi'ndeki halı sahada Asayiş Şube personelinin yaptığı maç sırasında düzenlenen saldırıda yaralanan 10 polis memurundan biri olan gazi amca Şaban Albayrak da tabutun başında gözyaşı döktü.

Emre Albayrak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası, aile kabristanlığında toprağa verildi.