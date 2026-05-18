Şehit Polis Emrah Koç İçin Van'da Tören Düzenlendi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan A.'nın (24) silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurlarından Emrah Koç için Van'da tören düzenlendi.

Çorlu'da görev sırasında silahlı saldırı sırasında şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için ilk olarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Ardından şehit polis memuru Emrah Koç'un naaşı, Türk Hava Kuvvetleri ne ait uçakla Van'a getirildi. Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, şehidin yakınları, polis ve askeri erkan katıldı. Şehidin naaşının tören alanına getirildi ve ardından şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı okunan duaların ardından daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Van'ın Çaldıran ilçesine gönderildi.

