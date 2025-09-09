Haberler

Şehit Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın için cenaze töreni düzenlendi

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen saldırıda şehit olan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın için Gaziemir 15 Temmuz Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
