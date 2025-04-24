Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi.

Baba Mecit, anne Hatice ve askeri kamuflaj giyen kardeşi Saygiye Elif Day ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Yılmaz Büyükaydın, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.