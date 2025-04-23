Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day'ın naaşı memleketi Trabzon'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın naaşı, memleketi Trabzon'a getirildi.

Şehit Day'ın naaşı, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Askerler tarafından uçaktan indirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına konuldu.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, şehidin annesi Hatice ile babası Mecit Day'a başsağlığı dileklerini iletti. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Cebeci, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehidin ailesi ve yakınları, protokol üyeleri ile askeri erkanın bulunduğu alandan geçen cenaze aracı, Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba evine doğru hareket etti.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın cenazesinin, yarın Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Maçka ilçesindeki aile kabristanına defnedilmesi bekleniyor.