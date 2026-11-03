Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için Van'da tören düzenlendi

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Van'ın Çaldıran ilçesinde görev sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşıma göre, Şahin için Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Van Valisi Ozan Balcı'nın katıldığı tören, şehidin naaşının alana getirilmesi ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Askerlerin omuzlarında taşınarak uçağa konulan Şahin'in naaşı, memleketi Edirne'ye uğurlandı.

Kaynak: AA