Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Kemal Batur Son Yolculuğuna Uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Niğde'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Vali Cahit Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ENES CAN ÖZMEN
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.
Niğde Merkeze bağlı Himmetli köyündeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un naaşı, belde meydanına getirildi. Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde belde mezarlığına defnedildi.
Şehidin annesi Hatice, babası Cuma ve kardeşleri törende şehit Batur'un Türk bayrağı örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törende; "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı.
Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Vali Cahit Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ak Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.