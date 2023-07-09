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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın Acı Haberi Kahramanmaraş'a Ulaştı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın Acı Haberi Kahramanmaraş'a Ulaştı

Güncel Haberler

Şimşek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın acı haberi memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit Hasan Taş, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Şimşek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın acı haberi memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ile Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gök ve Günergök şehit oldu. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi'nin Kürtül Mahallesi'nde oturan Taş ailesine acı haberi Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış verdi. Acı haberi duyan baba Ahmet ile anne Emine Taş gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan ailenin yakınları ve komşuları da eve akın etti. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.Şehit Hasan Taş, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Kahramanmaraş Hasan Taş Piyade Güncel Haberler

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