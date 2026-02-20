Haberler

Şehit Piyade Er Mustafa Uslu için Çorum'da mevlit okutuldu

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde mevlit programı düzenlendi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde mevlit programı düzenlendi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 21 Şubat 2025'te 24 yaşında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için Çukuröz Köyü Camisi'nde cuma namazının ardından mevlit okutuldu.

Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal
