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Kuzey Kıbrıs'ta trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık son yolculuğuna uğurlandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, Malatya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Şehit Piyade Er Işık, İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık (21), memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akçay-Güzelyurt ana yolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu, 11 asker yaralandı. Hava yolu ile gece saatlerinde Malatya'ya getirilen şehit Piyade Er Uğurcan Işık için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; şehidin babası Abdullah ve annesi Muazzez Işık ve kardeşleri ile Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, İl Emniyet Müdür Arif Çankal, milletvekilleri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Törende; şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı göktü. Şehidin babası Abdullah ile annesi Muazzez Işık da tören boyunca güçlükle ayakta durabildi. Şehit Piyade Er Işık, İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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