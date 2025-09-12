Şehit öğretmen Rüstem Şen Ağın'da anıldı
Tunceli'de 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Rüstem Şen, Elazığ'ın Ağın ilçesinde anıldı.
Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Darıkent beldesinde 1994 yılında şehit edilen öğretmen Şen'in Ağın'daki kabrinde anma programı düzenlendi.
Şehidin kabrinde dua edildiği programa Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.
Şehit için Merkez Kebir Camisi'nde de mevlit okutuldu.
İlçe protokolü daha sonra şehit öğretmenin ailesini ziyaret etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel