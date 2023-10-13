Şehit Nurcan Karakaya ve oğlu Bedirhan anısına kütüphane oluşturuldu

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oluşturulan kütüphane hizmete açıldı.

PTT Çalışanları Dayanışma Derneği ve Sivas Dernekler Federasyonu tarafından Şarkışla Şehit Nurcan Karakaya Ortaokulu'nda oluşturulan Şehit Nurcan Karakaya ve Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Kütüphanesi'nin açılışı Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Sudiye Demir, Kaymakam Samet Öztürk, 19 Mayıs Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Dinç, PTT Derneği Başkanı Mustafa Bayraktar ve Sivas Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mahmut Kılıç tarafından gerçekleştirildi.

Kütüphanenin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaymakam Öztürk, "Kütüphanemiz hem bilginin kaynağı hem de vefanın merkezi olacak. Şehitlerimizin isminin olması, vatan için toprak için bedel ödeyenlere karşı anlamlı olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışta kızının ve torununun fotoğraflarını görünce duygulandığını dile getiren Sudiye Demir ise emeği geçen herkese teşekkür etti.