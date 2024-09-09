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Tunceli'de Şehit Olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Cenazesi Memleketine Getirildi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a ulaştırıldı. Tokat Havalimanı'nda devlet yetkilileri ve ailesi tarafından karşılanan cenaze, morga götürüldü ve ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

TUNCELİ'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in (27) cenazesi, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Kızılateş'in cenazesi, Tokat Havalimanı'nda Vali Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın ile ailesi ve yakınları tarafından karşılandı. Askerlerin omuzunda cenaze aracına taşınan Kızılateş'in cenazesi, morga götürüldü.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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