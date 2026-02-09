Haberler

Samsun'un İmam Hatip Lisesi Floor Curling'de İl Birincisi

Samsun'un İmam Hatip Lisesi Floor Curling'de İl Birincisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde eğitim veren Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi, floor curling müsabakasında il birincisi oldu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde eğitim veren Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi, floor curling müsabakasında il birincisi oldu.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İl Floor Curling müsabakalarına karma, kız ve erkek takımları olmak üzere toplam 8 öğrenci ile katılan okul, müsabakalar sonunda kız takımıyla il birincisi, erkek takımıyla ise il dördüncüsü oldu.

Bu sonuçla kız takımı, 5–8 Mart 2026 tarihleri arasında Bartın'da düzenlenecek bölge müsabakalarında Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

Okul Müdürü Nurcan Bolat, öğretnmen ve öğrencilere teşekkür etti

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Bakan Fidan'dan İran çıkışı! Bölgeye nefes aldıracak açıklamayı yaptı
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı

Sonunda bir vekil halkın sesi oldu! Yaptığı hesap gündem yarattı
Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Oyuna girdi, 8 dakikada yaptıklarıyla maçı tek başına kazandırdı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi