Samsun'un İmam Hatip Lisesi Floor Curling'de İl Birincisi

Samsun'un Alaçam ilçesinde eğitim veren Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi, floor curling müsabakasında il birincisi oldu.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İl Floor Curling müsabakalarına karma, kız ve erkek takımları olmak üzere toplam 8 öğrenci ile katılan okul, müsabakalar sonunda kız takımıyla il birincisi, erkek takımıyla ise il dördüncüsü oldu.

Bu sonuçla kız takımı, 5–8 Mart 2026 tarihleri arasında Bartın'da düzenlenecek bölge müsabakalarında Samsun'u temsil etme hakkı kazandı.

Okul Müdürü Nurcan Bolat, öğretnmen ve öğrencilere teşekkür etti