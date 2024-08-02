Nusaybin'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 5 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, mezarı başında anıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik 3 Ağustos 2019'da düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kıratlı'nın kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Daha sonra İmam Rabbani Camisi'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Programa, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök ve kurum temsilcileri katıldı.