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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'a getirildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş memleketi Samsun'a getirildi
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerindeki silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerindeki silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Şehidin eşi Mürvet ile kızları Esila ve Yağmur Ecrin Demirbaş da aynı uçakla geldi.

Karşılama törenine, şehidin kardeşleri Şerif Demirbaş, Yasemin Yanık ve Hatice Baş'ın yanı sıra Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, diğer protokol üyeleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sakarlı Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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