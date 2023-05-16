Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in Şanlıurfa'daki ailesine şehadet haberi verildi

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'yla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in şehadet haberi, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Yavuz Selim Mahallesi Saray Caddesi'nde yaşayan ailesinin evine gelen yetkililer, baba Mahmut ve anne Naime Mayik'e şehadet haberini verdi.

Şehidin yakınları ve mahalleliler, şehadet haberi üzerine Mayik'in baba evine taziyeye geldi.

Şehit ailesinin evine ve ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütünün Şırnak Bestler Dereler bölgesinde yaptığı saldırıda şehit düşen Şanlıurfa/Bozova nüfusuna kayıtlı kardeşimiz Gaffar Mayik'e ve şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.