Şehit Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara'daki Evinde Yas... Baba Adil Kandemir: "Vatan İçin Varız, Evladım da Vatan İçin Şehit Oldu"

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri nakliye uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Baba Adil Kandemir, "20 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan 20 personelden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki baba evinde hüzün hakim.

Şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu, ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. 31 yaşındaki Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in geçen yıl evlendiği öğrenildi.

Baba Adil Kandemir, "Cüneyt Kandemir, pilot oğlum ve 20 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Vatan için hepsi cennete gidecek. Hayallerinin hepsini kısa sürede gerçekleştirdi. Bu sene Japonya'ya gitti, geldi. Dünyanın her tarafını gezecekti ama kısmet olmadı. Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu" dedi.

