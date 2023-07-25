Şehit güvenlik korucusu Hasan Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kesme Taş mevkiinde teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi, düzenlenen törenin ardından Beyyurdu köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Şemdinli ilçesi Kesme Taş mevkiinde yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan güvenlik korucusu Hasan Çiftçi (36), kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen şehit oldu. 3 çocuk babası şehidin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından askeri helikopterle Beyyurdu köyüne getirildi. Şehit güvenlik korucusu Hasan Çiftçi'nin naaşı, burada düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Şemdinli Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.