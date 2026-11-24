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ERZURUM Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin öğretmen eşi Işıl Aktepe'yi ziyaret ederek gününü kutladı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 5 Şubat 2018'de şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi Işıl Aktepe, Öğretmenler Günü'nde unutulmadı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Erzurum Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Işıl Aktepe'yi ziyaret etti. Kurum personeliyle birlikte sınıfa girerek Işıl Aktepe'nin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Aykut, üzerinde şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin fotoğrafının bulunduğu plaketi takdim etti.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Hasan Aykut, "Şehidimiz Teğmen Ahmet Aktepe'nin saygıdeğer eşini ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladık. Şehidimizin şehadete yürüyüşü milletimizin kalbinde, gönlünde iz bırakırken, sizin vermiş olduğunuz eğitim de çocuklarımızın gönlünde iz bırakmakta. İyi ki varsınız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıl Aktepe ise Hasan Aykut ve beraberindeki kurum personeline teşekkür ederek, Öğretmenler Günü'nde hatırlanmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı