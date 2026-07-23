İYİ Partili Ofluoğlu'ndan Bakan Göktaş'a çağrı: Gelin gazilerin yanında olun

(ANKARA) - Güvenpark'ta 11 gündür hak arayan gazi ve şehit ailelerini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a çağrıda bulunarak, "Bu sorumluluk sizin, elinizi vicdanınıza koyun. Bir annesiniz. Burada eşleriyle birlikte günlerdir bu eziyeti çekiyorlar hakları için verdiğiniz sözü tutmak üzere, gazilerin bu yaşadığı eziyete, bu yaşadıkları utanca, son verin. Buraya gelin ve onların yanında olun. Belçikalı heyetleri ağırlamanız sona erdiyse eğer sıra gazilere gelmiştir umarım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Güvenpark'ta 11 gündür hak arayan gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti. Gazi ve şehit aileriyle sohbet eden Ofluoğlu, ardından kısa bir basın açıklaması yaparak şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz yüce Meclis günlerdir 'Terörsüz Türkiye' adını verdikleri ihanet süreciyle ve teröristlere hak tanımak üzere meşgul ederlerken, kapı kapı gezerlerken bir tane iktidar mensubu vekil, bir tane Cumhur İttifakı'nın vekili buraya gelip bu toprakları vatan yapan gazilere, 'Derdiniz nedir? Derdinize nasıl çare olalım, merhem olalım' diyen olmadı.

"GAZİLER ADINA SESLENİYORUM BİR YETKİLİNİZİ BURAYA GÖNDERİN"

Er gazilerle ilgilenen bir bakanlık var, Mahinur Özdemir Göktaş. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Buradan ona sesleniyorum: Bu sorumluluk sizin, elinizi vicdanınıza koyun. Bir annesiniz. Merhamet edin. Burada eşleriyle birlikte günlerdir bu eziyeti çekiyorlar hakları için. Bir gün çıkın ve gelin. Büyüklük sizde kalsın. Verdiğiniz sözü tutmak üzere gazilerin bu yaşadığı eziyete, bu yaşadıkları utanca, utanıyorlar çünkü. Gaziler haklarını talep etmekten bile utanıyorlar. Bu yaşadıkları utanca son verin. Sizden ricam bu. Belçikalı heyetleri ağırlamanız sona erdiyse eğer sıra gazilere gelmiştir umarım. Bu çocukların gözü yok, ayakları yok, kolları yok. Aileleriyle geçim derdindeler. Ev kirası derdindeler. Hayata tutunma derdindeler. Korucularla birlikte 6 bin kişiye bu hakkı yüce Türk milleti, koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti verir. Ben buna inanıyorum. ve gazilerimin adına bir kez daha sesleniyorum. Bir yetkilinizi gönderin. Türk milletini sanmayın ki 5 bin gazidir, 15 bin şehit yakınıdır yalnızca gazi ve şehitler sanmayın. Türk milletinin 86 milyonu teröristler ve teröre bulaşmışlar hariç gazi yakını, gazi ve şehit yakınıdır. Bunun bedelini de size ödetir. Onun için görevinizi yerine getirin. Buraya gelin ve onların yanında olun. Birazcık insan olun. Birazcık vicdanınız olsun. Birazcık da merhametiniz olsun.

"İMALAT-I HARBİYE NEREDESİNİZ"

Bir de Ankaralılara sesleniyorum bir daha. Beni Ankaralı olmaktan utandırdınız. Hiç görmedim şurada Ankaragüçlüleri, İmalat-ı Harbiye neredesiniz? Hani yanmış ve yanmamış barut? İşte yanmış ve yanmamış barut ve sonuçları burada. Neredesiniz? O trübün amigolarına da sesleniyorum. Başkanına da sesleniyorum Ankaragücü'nün, Gençlerbirliği'nin de dernek başkanlarına da sesleniyorum: Bırakın siyaseti. Siyaseti biz yapalım. Siz gelin Kızılay'ın göbeğinde, Ankara denen yerde, Ankara demektir Kızılay, haklarını arayan gazilerin yanına gelin. Kadınlara, gençlere, erkeklere sesleniyorum. Ne oldu Ankaralılar? Seymenlik ruhuna ne oldu? Gelin de sahip çıkın bu gazilere.

"SİYASİ OLARAK DEĞİL İNSAN OLARAK BURADA OLACAĞIZ"

Bu yapılan gerçekten ayıp. Asıl onları unutmak, unutulmak öldürüyor. Asıl o yaralıyor. Kolu olmayabilir, bacağı olmayabilir, gözü olmayabilir. Feda etmiş vatan uğruna. Ama asıl ölmek ruhlarını öldürmek onları unutmakla olur. Utanın biraz ya. Biraz insan olun. Herkese sesleniyorum. Gelin, yüceltin. O farkındalığı yaratın. Güvenpark'ta yeri göğü inletin. 800 metrede kulağı duymayan iktidar mensuplarına duyurun gazilerin sesini. Hepinizi bekliyorum. ve biz de sonuna kadar, bu hakkı alana kadar bütün imkanlarımızla özverimizle burada olacağız. Siyasi olarak değil, insan olarak burada olacağız. Hepinizi de bekliyoruz."

Kaynak: ANKA