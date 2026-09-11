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Şehit Eren Bülbül'ün ismi Osmaniye'de köprüye verilecek

Şehit Eren Bülbül'ün ismi Osmaniye'de köprüye verilecek
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Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün adı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılacak köprüde yaşatılacak.

Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün adı, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılacak köprüde yaşatılacak.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Savrun Çayı üzerine yapılacak köprü çalışmasını yerinde inceledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Olcar, köprüye "Şehit Eren Bülbül" adının verileceğini söyledi.

Bülbül'ün ismini ilçeye yeni yapılacak köprüye vermek için Trabzon'daki ailesini ziyaret ettiğini belirten Olcar, "Ailesi, Bülbül'ün adının Kadirli'de yaşatılmasına çok memnun oldu. Kahraman şehidimiz hafızalarda yaşayacak, ismi asla unutulmayacak. Biz Eren ile tüm şehitlerimize sonsuz minnet borçluyuz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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