Şehit Jandarma Gedik 8. Yılında Anıldı

TRABZON'da 8 yıl önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada korumak istediği Eren Bülbül (15) ile birlikte şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (41), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, 8'inci ölüm yıl dönümünde memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde mezarı başında anıldı. Programa şehidin annesi Hatice Gedik ile Kaymakam Muhammet Önder, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir ve vatandaşlar katıldı. Gedik için dua edenler, mezarına karanfil bıraktı. Hatice Gedik, acısının hala taze olduğunu belirterek, vatandaşların ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),