Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, İskenderun'da mezarı başında anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korurken 41 merminin vücuduna isabet etmesiyle şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehidin Bekbele Mahallesi'ndeki mezarına giden anne Hatice Gedik ve yakınları, buraya çiçek bıraktı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, yemekli mevlüt düzenlendi ve şehitler için dualar edildi.

Anne Hatice Gedik (70) 6 yılda 4 kayıp verdiğini ve acısının çok büyük olduğunu söyleyerek, "Çok acı, dayanamıyorum artık. Kızımla torum da yıktı depremden sonra. Oğlum şehit olduktan 3 yıl sonra eşimde vefat etti Covid-19'dan. Çocuğum çok cesur, çok merhametli, çok yürekli bir çocuktu." diye konuştu.

Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığına Binbaşı Onur Emir, İskenderun Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz Balaman, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve diğer ilgililer katıldı. - HATAY