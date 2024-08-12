Üye Girişi
Haberler

Şehit Astsubay Ferhat Gedik, mezarı başında dualarla anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlenerek dualarla yad edildi. Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çeşitli yetkililer de katıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında dualarla yad edildi.

İskenderun Kaymakamlığınca, şehidin Bekbele Mahallesi'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programa katıla şehidin annesi Hatice ve eşi Cemile Gedik ile çocukları, mezara çiçek bıraktı.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Gedik'in ailesine başsağlığı diledi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Şehit ailesi ve yakınları İskenderun Belediyesince akşam yemeğinde ağırlandı.

Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Yılmaz Balaman ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Astsubay Kıdemli Başçavuş Eren Bülbül İskenderun Jandarma Trabzon hatay Güncel Haberler

Şahane Hayatım ne zaman başlıyor 2024-25? Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı? Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı? Yabani ne zaman başlıyor 2024-25? Yabani bu hafta yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor 2024-25? Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı? Kirli Sepeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor 2024-25? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2024-25? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri ne zaman başlıyor 2024-25? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor 2024-25? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2024-25? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı Teşkilat ne zaman başlıyor 2024-25? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı? Gönül Dağı ne zaman başlıyor 2024-25? Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı? Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor 2024-25? Mehmed: Fetihler Sultanı bu hafta yayınlanacak mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ne zaman başlıyor 2024-25? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı? Sandık Kokusu ne zaman başlıyor 2024-25? Sandık Kokusu bu hafta yayınlanacak mı? Bahar ne zaman başlıyor 2024-25? Bahar bu hafta yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerahçe'nin'ın Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? FB Lille UEFA eleme maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title