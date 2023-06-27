Şehit babası oğlunun kabrini ziyaret etti: 'Boynuma sarılıp da babam desini özlüyorum'

Tokat'ta, 2010'da düşen helikopterde şehit olan Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç'ın babası Fuat Saraç, Kurban Bayramı öncesi oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit babası Saraç, 'Boynuma sarılıp da 'babam' demesini, şu anda o kadar özlüyorum ki keşke olsa da bunu söylese' dedi.

TOKAT'ta, 2010'da düşen helikopterde şehit olan Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç'ın babası Fuat Saraç (68), Kurban Bayramı öncesi oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit babası Saraç, "Boynuma sarılıp da 'babam' demesini, şu anda o kadar özlüyorum ki keşke olsa da bunu söylese" dedi.

Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri, şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. 10 Haziran 2010'da Giresun'dan Ankara'ya giderken Tokat'ta düşen Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 'Skorsky' tipi helikopterde şehit olan Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç'ın babası Fuat Saraç, oğlunun adını verdiği torunu Murat Saraç (8) ile şehitliğe ziyarete geldi. Şehit oğlunun kabri başında dualar eden Fuat Saraç, ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile birlikte diğer şehitlerin mezarlarına da çiçek bıraktı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da yaklaşık 10 yıldır hem kandil günlerinde hem de bayramlardan önce şehit aileleri görmeden, şehit kabirlerine gelip üzerinde, 'Anneciğim, babacığım bayramınızı kutlar, ellerinizden öperim' yazılı çiçekler bıraktıklarını anlattı. Kumartaşlı, "Ertesi gün bayram sabahı, ailelerimiz mezarlarına gelip de şehitlerini ziyaret etmeye geldikleri zaman hoş bir duygusal notla karşılaşmış oluyor. Yaklaşık 10 yıldır tüm ailelerimiz bu notları almaya artık alıştılar" dedi.