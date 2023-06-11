- Şehit ateşi Mersin'e düştü

MERSİN - Pençe-Kilit harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in acı haberi Mersin'in Erdemli ilçesindeki eşi ve annesine verildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Irak'ta süren Pençe-Kilit harekatında, araç geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin şehit oldu. Şehit Şahin'in acı haber memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine ulaştı. Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, jandarma yetkilileri ve sağlık ekipleri eşliğine acı haberi şehidin eşi Deniz, annesi Sultan Şahin'le paylaştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin naşının yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.