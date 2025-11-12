Haberler

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un ailesine haber verildi

Güncelleme:
Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32), memleketi Samsun'daki baba evi ile Kayseri'de yaşayan eşine şehadet haberi verildi.

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32), memleketi Samsun'daki baba evi ile Kayseri'de yaşayan eşine şehadet haberi verildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağının Gürcistan – Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, haberi anne Gülay Altıok ve baba İsa Altıok'a verdi. Öte yandan şehidin Kayseri'deki evine de giden heyet, şehadet haberini şehidin hamile eşine sağlık personeli eşliğinde verdi. Oğullarının şehadet haberi alan Altıok çifti, şehidin eşinin Kayseri'deki evine gitmek üzere yola çıktı. Komşu ve akrabalar ise aynı evde yaşayan şehidin dedesine taziyede bulundu. Ev ve sokağa da Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
