Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok için memleketi Samsun'da ikindide tören düzenlendi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok için memleketi Samsun'da ikindide tören düzenlendi. Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bekçepınar ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, askeri erkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ASKER SELAMI İLE UĞURLADI

Şehidin yakınları tabutuna sarılarak vedalaştı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi askerlerin omzunda top aracına kadar taşındı. Ağrı'da polis memuru olarak görev yapan kız kardeşi Gamze Süngerli de şehit ağabeyini onun kepiyle asker selamı vererek uğurladı. Şehidin yakınları cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin cenazesi, Ovabaşı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: Berkay YILDIZ / Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
