Şehit Astsubay İbbiği'nin ailesine Çorum Valisi Çalgan'dan taziye ziyareti

ÇORUM Valisi Ali Çalgan, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin, Yaydiğin köyünde yaşayan ailesini ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan, başsağlığı dileklerinde bulundu. Vali Çalgan, şehidin babası Rüştü İbbiği'yi teselli ederek, Burak İbbiği ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Baba İbbiği'nin, gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
