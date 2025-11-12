Haberler

Şehit astsubay Aykut'un babası: Vatanı için şehit oldu (2)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞEHİT BABASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜGürcistan'da kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

ŞEHİT BABASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gürcistan'da kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın taziye ziyaretinde bulunduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü Aykut'a başsağlığında bulundu. Erdoğan'ın "Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin" dediği Aykut, "Sağ olsun Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun sizden. Her ihtiyacımız görülüyor, Allah'a şükür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, "Tüm aileye başsağlığı dileklerimi lütfen ilet. Onlar şehitler safında peygamberimize komşu, Allah yar ve yardımcımız olsun İnşallah. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Şehit babası Aykut da, "Sağ olun Cumhurbaşkanım, vatanımız sağ olsun. Allah sizden de razı olsun" dedi.

Haber: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar

Çaresizliğin görüntüsü! Torbalara doldurup evlerine götürüyorlar
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.