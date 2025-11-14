Haberler

Gürcistan-Azerbaycan Sınırındaki Uçak Kazasında Şehit Olan Askerlerin Cenazeleri Ankara'ya Getirildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağı sonucunda şehit olan 20 askerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürüldü. Cenazelerin defni için askeri uçaklarla memleketlerine gönderileceği bildirildi.

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin cenazeleri, işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak tören alanına götürüldü.

Şehit askerlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme ve kimlik tespit işlemlerinin ardından Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek olan askeri tören alanına götürülmek üzere kurumdan çıkarıldı. Türk bayrağına sarılı tabutlar, konvoy eşliğinde yola çıkarıldı. Mürted Hava Üssü'nde yapılacak resmi törenin ardından şehitlerin cenazeleri, defnedilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine gönderilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
