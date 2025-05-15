Şehit ailesinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek: "Bir daha annelerin gözyaşları olmasın, dinsin"

ŞANLIURFA - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailesi, 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek verdi. Baba Mahmut Kılıç, "Artık annelerin gözyaşları olmasın, dinsin" dedi.

'Terörsüz Türkiye' sürecine destekler çığ gibi büyüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Yarbay Rasim Sayan ile Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç (27), 2020 yılının Kasım ayında şehit olmuştu. Mahmut ve Fehime Kılıç'ın 6 çocuğundan biri olan Mehmet Sinan bekardı. Şehidin Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan ailesi, gözyaşları arasında, "başka anne ve babaların yürekleri yanmasın" diyerek barış sürecini sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

"Bizi birbirimize kırdırıyorlar"

Şehit babası Mahmut Kılıç, "Barış olsun diyorum, bir daha annelerin gözyaşları akmasın ve ciğerleri yanmasın. Ben barış sürecini destekliyorum. Bütün şehit ailelerinin de barış sürecini desteklediğine inanıyorum. Onlar da istiyorlar. Bizi birbirimize kırdırıyorlar. Ölen ben, sen niye biz barışmayalım. Bizim aramızda ne var? Hiçbir şey yok. Biz barışırız, barışı da seviyoruz. Birbirimize gideriz, geliriz, birbirimizi kucaklarız ve o siyonistlere karşı tek bir yumruk olarak karşılarına çıkarız. Onlara dert olsun. Onlar burada duramazlar. Allah'ın kuvveti ile duramayacaklar inşallah. Bu süreci başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye ve bütün bu süreci destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar bu süreci desteklemeye devam etsinler. Şehit ailesi olarak sonuna kadar bu süreci destekliyoruz" dedi.

Şehit annesi Fehime Kılıç ise bir anne olarak ciğerinin yandığını, başka annelerin yüreğinin yanmaması için 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediğini söyledi.