Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği'nden TOGÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Yüksel Sezer ve beraberindeki heyet, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek görüştü.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, yürütülen çalışmalar ve ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Dernek Başkanı Yüksel Sezer, misafirperverliklerinden ötürü Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz ise şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, üniversite olarak toplumsal sorumluluk anlayışıyla dernekle iş birliği ve dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA