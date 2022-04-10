Şehit 2 askerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı (3) - Haberler

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Şehit 2 askerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı (3)

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Şehit 2 askerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı (3)

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde dün 2 askerin şehit olduğu Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüse çarpan 01 JB 505 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır (55) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde dün 2 askerin şehit olduğu Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüse çarpan 01 JB 505 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır (55) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),


Şehit 2 askerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı (3)

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Mustafa Çakır, Otomobil, Kozan, Şehit, Güncel, Haberler

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