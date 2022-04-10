Şehit 2 askerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı (3)
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde dün 2 askerin şehit olduğu Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüse çarpan 01 JB 505 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır (55) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde dün 2 askerin şehit olduğu Kozan Jandarma Komutanlığı'na ait minibüse çarpan 01 JB 505 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Çakır (55) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa Çakır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),