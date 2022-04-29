'Şehirde olan köyde de olacak'

AK Parti Karaman Milletvekilleri

Dr. Recep Şeker ve Av. Selman Oğuzhan Eser yaptıkları açıklamada;

Köylerimizde yaşayan gençleri spora yöneltmek, onların beden ve zihin olarak gelişimine katkı sağlamak ve boş zamanlarını sporla değerlendirmek amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle saha yapımı daha önce köy ziyaretinde gençlerden gelen talep doğrultusunda gündeme gelmişti. Kızılyaka köyümüze sentetik çim yüzeyli futbol sahasını kazandırıyoruz.

Köylerimizin spor tesisi talepleri nüfus yoğunluğu ve fiziki şartları göz önüne alınarak hayata geçirilecek. Ayrıca talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda diğer köylerde de halı saha yapılmaya devam edilecektir.

Hayırlı Olsun.

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