Şehir magandalarından yol kenarında yürüyen eskiciye tepki çeken hareket! Bir de kayda alıp eğlendiler Güncel Haberler İstanbul Kartal'da şehir magandaları, seyir halindeki otomobilden yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı. Ayaklarının altında torpil patlayan eskici korku yaşarken, otomobildekiler ise o anları kaydedip eğlendi. Kartal Soğanlık'ta saat 14.00 sıralarında, seyir halindeki otomobildeki şehir magandaları, torpilin fitilini ateşleyip, el arabasıyla yol kenarında yürüyen eskiciye attı. O ANLARI BİR DE KAYDETTİ Panikleyen eskicinin duruma tepki göstermesiyle eğlenen şehir magandaları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kartal Güncel Haberler

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