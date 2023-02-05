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Şehir magandalarından yol kenarında yürüyen eskiciye tepki çeken hareket! Bir de kayda alıp eğlendiler

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Şehir magandalarından yol kenarında yürüyen eskiciye tepki çeken hareket! Bir de kayda alıp eğlendiler

İstanbul Kartal'da şehir magandaları, seyir halindeki otomobilden yol kenarında el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattı. Ayaklarının altında torpil patlayan eskici korku yaşarken, otomobildekiler ise o anları kaydedip eğlendi.

Kartal Soğanlık'ta saat 14.00 sıralarında, seyir halindeki otomobildeki şehir magandaları, torpilin fitilini ateşleyip, el arabasıyla yol kenarında yürüyen eskiciye attı.

O ANLARI BİR DE KAYDETTİ

Panikleyen eskicinin duruma tepki göstermesiyle eğlenen şehir magandaları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti.

ŞEHİR MAGANDALARI, OTOMOBİLDEN YOL KENARINDA YÜRÜYEN ESKİCİYE TORPİL FIRLATTI

ŞEHİR MAGANDALARI, OTOMOBİLDEN YOL KENARINDA YÜRÜYEN ESKİCİYE TORPİL FIRLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kartal Güncel Haberler

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