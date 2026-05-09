Haberler

Şehit eşi ve annesine Anneler Günü ziyareti

Şehit eşi ve annesine Anneler Günü ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Anneler Günü kapsamında şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin eşi öğretmen Işıl Aktepe'yi ve şehit Piyade Er Sezai Polat'ın annesi Fatma Polat'ı ziyaret ederek, şehit ailelerine destek mesajı verdi.

ERZURUM Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut, 'Anneler Günü' sebebiyle şehit Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin öğretmen eşi Işıl Aktepe'yi ziyaret etti. Aktepe'nin 'Anneler Günü'nü kutlayan Aykut, "Şehit annelerimiz ve şehit eşlerimizin sergilediği sabır ve vakur duruş, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Anneler Günü' sebebiyle şehit anneleri ile eşlerini ziyaret etti. İl Müdürü Hasan Aykut, 5 Şubat 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Aktepe'nin 1 çocuk annesi eşi öğretmen Işıl Aktepe'yi ziyaret etti. Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Işıl Aktepe'ye çiçek verip, 'Anneler Günü'nü kutlayan Aykut, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluk ve vefa görevidir. Şehit annelerimiz ve şehit eşlerimizin sergilediği sabır ve vakur duruş, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesidir. Bu vesileyle tüm annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.

Aykut ve beraberindekiler, Hakkari Yüksekova'da 22 Haziran 1992 yılında şehit olan Piyade Er Sezai Polat'ın annesi Fatma Polat'ı da evinde ziyaret etti. Polat'a çiçek verip 'Anneler Günü'nü tebrik eden Aykut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal destek ve dayanışma çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Dünyanın en ücra yerleşim yerinde Hantavirüs vakası

250 kişi yaşıyor! Dünyanın en ücra yerleşim yerinde Hantavirüs vakası
Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt

Özgür Özel'den Özkan Yalım'ın itirafçı ifadesine yanıt
Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Cenazede tepki çeken olay: 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı

Cenaze namazı sırasında "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!