İzmir'de Metan Gazından Zehirlenen İstihbarat Piyade Üsteğmen Şehit Oldu

Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazından zehirlenen İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın (26) şehadet haberi İzmir'deki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucunda şehit olan askerlerden İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın acı haberi Buca'da oturan ailesine verildi. Astsubay emeklisi Özcan Akar ile askeriyeden emekli memur Jüliye Akar'ın iki çocuğundan büyüğü olduğu öğrenilen şehit ailesinin oturduğu siteye Türk bayrakları asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Dinçer CAN SONER/İZMİR,